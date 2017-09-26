Строительной фирме грозит наказание за загрязнение земли в районе Закалужской

В Тюмени строительной фирме предстоит ответить за загрязнение земельного участка в районе Комарово.

По жалобе местного жителя природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что ООО "СК "Звезда"" на земельном участке в районе улицы Закалужской организовало работу по производству товарного бетона и строительных смесей. Сброс смывов бетона от мойки автотранспорта, относящихся к IV классу опасности, по указанию начальника растворобетонной установки производился на земельном участке.

По заключению экспертов, это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму свыше 600 тысяч рублей.

"Результаты анализа почв с земельного участка показали увеличение концентрации химических веществ в 10 раз, а также изменение реакции почвы в сторону подщелачивания с 7,7 до 11,2 раз", —сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге в отношении начальника растворобетонной установки возбудили уголовное дело за обращение с отходами с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее ООО "СК "Звезда"" оштрафовали на 700 тысяч рублей за нарушения при использовании земельного участка.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области