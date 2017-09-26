На фестивале прессы тюменцы презентовали песню к фильму "Тобол"

Фото Семена Конева, https://www.facebook.com

Премьера песни "Тобол", написанной Александром Новопашиным (слова) и Сергеем Ломакиным (музыка), состоялась на открытии всероссийского фестиваля СМИ "Вся Россия" в Дагомысе.

Клип к песне создан по фотографиям Андрея Павлычева, Семена Конева и Ольги Мачитовой, сделанных во время съемок художественного фильма "Тобол", режиссёр видеомонтажа - Владимир Абраменко. Поёт Мансур Кабиров.