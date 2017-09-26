На фестивале прессы тюменцы презентовали песню к фильму "Тобол"

15:00 26 сентября 2017
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Фото Семена Конева, https://www.facebook.com

Премьера песни "Тобол", написанной Александром Новопашиным (слова) и Сергеем Ломакиным (музыка), состоялась на открытии всероссийского фестиваля СМИ "Вся Россия" в Дагомысе.

Клип к песне создан по фотографиям Андрея Павлычева, Семена Конева и Ольги Мачитовой, сделанных во время съемок художественного фильма "Тобол", режиссёр видеомонтажа - Владимир Абраменко. Поёт Мансур Кабиров.

Теги: Новопашин , СМИ , авторская песня , фестиваль , Тобольск
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