На фестивале прессы тюменцы презентовали песню к фильму "Тобол"

Премьера песни "Тобол", написанной Александром Новопашиным (слова) и Сергеем Ломакиным (музыка), состоялась на открытии всероссийского фестиваля СМИ "Вся Россия" в Дагомысе.
Клип к песне создан по фотографиям Андрея Павлычева, Семена Конева и Ольги Мачитовой, сделанных во время съемок художественного фильма "Тобол", режиссёр видеомонтажа - Владимир Абраменко. Поёт Мансур Кабиров.
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