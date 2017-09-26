Урал обогнал Сибирь по умным рассылкам

МегаФон

Урал вошел в пятерку регионов с наибольшей SMS-активностью бизнеса. С начала года в УрФО в три раза больше компаний отправили сообщения клиентам, учитывая пол, возраст и местоположение получателя. В организации умных рассылок уральские предприниматели обогнали Сибирь и Кавказ, следуя за московскими, петербургскими, самарскими и хабаровскими компаниями.

По данным аналитиков "МегаФона", в России за последний год бизнес отправил клиентам более 9 млн таргетированных сообщений. В 80% смс-рассылок предприятия ориентировались на местоположение клиента. Так, SMS о скидках в супермаркете получают, например, только жители ближайших районов.

Связисты оператора предлагают бизнесу выбирать получателей SMS еще точнее: по их актуальному или недавнему местоположению. Теперь сообщения можно разослать тем, кто часто посещает определенные улицы, магазины, парки, вокзалы, офисные центры и так далее. Стоимость новой настройки остается неизменной – 80 копеек.

Отправить SMS клиентам также можно, учитывая их интересы в интернете. К примеру, компания, которая занимается продажей спортивных товаров, сможет выбрать в качестве получателей недавних посетителей сайтов о спорте, или тех, кто ходил на последний футбольный матч. С помощью таргета "Интересы в интернете" предприниматель - инициатор рассылки может самостоятельно составить список сайтов.

"SMS – один из самых удобных, понятных и недорогих способов, чтобы сообщить клиенту, например, о старте акции. А теперь, когда можно сегментировать получателей SMS-рассылки по определенным параметрам, эффективность такого канала коммуникации возрастает в разы. "МегаФон.Таргет" позволяет напрямую обратиться к целевой аудитории. Важно, что такая рекламная кампания может быть запущена с любым бюджетом и количеством sms. Самый широкий набор возможных настроек услуги среди операторов на российском рынке позволит "попасть" именно в ту аудиторию, которая необходима бизнесу", — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале.

При подключении услуги "МегаФон.Таргет" клиенту на выбор предлагается несколько виртуальных номеров. Если такой номер указать в тексте рассылки, можно получать обратную связь от получателей.

Подробнее об услуге здесь.