В ТюмГУ создали институт социально-гуманитарных наук

Институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета начнет работу с 1 октября. Новая структура возникла в результате слияния института филологии и журналистики и института истории и политических наук.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, ни кафедральная структура, ни численность профессорско-преподавательского состава не претерпит изменений. Студенты по окончании обучения получат диплом о высшем образовании государственного образца.

Одна из главных причин объединения двух институтов – назревшая необходимость трансформации гуманитарных направлений, определения их будущего места в университете и вклада в его международную идентификацию.

Международный совет проекта "5-100", направленного на повышение конкурентоспособности российских вузов, участником которого является ТюмГУ, рекомендовал университету найти для своих гуманитарных направлений задачи и партнеров, которые позволят им выйти на мировой уровень.

"Нам предстоит проделать большую работу по трансформации гуманитарного образования в эпоху информационных технологий. Уже идет разработка уникальной программы для всех студентов вуза, обсуждаются новые направления подготовки и магистерские программы", - отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.