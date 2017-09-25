Школьные годы мобильные – смартфон стал помощником в учебе

МегаФон

В сентябре школьники и студенты Урала "прокачали" магазины мобильных приложений. По данным связистов, спрос на учебные программы в смартфоне подскочил на треть, а интернет-трафик в первые две недели учебного года вырос на 15%. Обзор мобильных шпаргалок и приложений-репетиторов представил "МегаФон".

30% мобильного трафика в сети оператора приходится на абонентов младше 20 лет. При этом молодежь использует интернет в 2,5 раза активней, чем голос, и качает в 2 раза больше мегабайтов, чем пользователи старшего возраста.

"Скачок популярности мобильного интернета могла спровоцировать наша акция "Дарим планшет за покупку смартфона ZTE" – ей воспользовался каждый второй покупатель в розничной сети "МегаФон". Поддержка 4G-стандарта, надежность и доступная цена – ключевые требования к смартфону для школьника. А мобильные приложения помогают справляться с учебной нагрузкой", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

"МегаФон" выделил самые популярные приложения для учебы.

Куда так рвался Чацкий, что увидел князь Андрей в небе над Аустерлицем, кто виноват и что делать – ответы на эти и другие хрестоматийные вопросы можно узнать из приложения "Краткие содержания книг Брифли". Для вузовского курса тоже актуально.

Вездесущая "Википедия" – достойная альтернатива танчикам на скучной паре. Где еще можно прочитать о климате Мадагаскара или узнать сценарий пилотируемого полета на Марс?

Приложение Photomath создали, несомненно, изобретательные лентяи. Камера, которая распознает символы и решает уравнения – незаменимый инструмент в средней и старшей школе.

Brainly, или "Знания" – как звонок эрудированному другу. Платформа взаимопомощи для школьников, где можно задавать вопросы или самому отвечать на них, наращивая статус от "Новичка" до "Главного мозга". Опытные участники придут на помощь любое время суток.

"Я пользуюсь, в основном, приложением Photomath. Оно гениальное! Не каждый школьник станет математиком или программистом, а камера-калькулятор экономит время для более интересных занятий", – поделился ученик 8 класса Петр Куликов.