Тюменские врачи используют инновационные методы в лечении коленных суставов

Врачи травматолого-ортопедического отделения Областной клинической больницы №1 внедрили новую методику пластики коленного сустава - All-Inside, что переводится как "все внутри". Новый малотравматичный метод позволяет достичь оптимальных результатов лечения травм коленного сустава с сохранением его функций и без долгой реабилитации.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в отличие от традиционной техники, где для подготовки трансплантата требуется два сухожилия самого пациента, при восстановлении пластики коленного сустава по методике All-Inside используется только одно. Таким образом, второе сухожилие сохраняется и продолжает работать.

Главная особенность методики – в малотравматичном способе закрепления трансплантата в кости пациента без открытого оперативного вмешательства. Это позволяет сохранить кость и надкостницу, способствует существенному снижению болевых синдромов после операции. В итоге реабилитация проходит быстрее и легче.

Чаще всего травмы коленного сустава происходят во время игровых видов спорта, при боковом ударе в колено на занятиях карате, а также при бытовых травмах. Быстрая реабилитация и возможность дальнейшей активной жизни - важные преимущества для тех, кто и дальше планирует продолжать занятия спортом. Методику можно применять и для пациентов моложе 18 лет.