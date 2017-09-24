Школьники из Викулово примут участие в региональном слете лесничих

Пять старшеклассников викуловской школы №1 из отряда школьного лесничества "Росток" готовятся показать свои знания и навыки на очередном региональном слете лесничих, который пройдет в начале октября.

Как сообщила руководитель отряда Оксана Сергеева, к традиционным заданиям по таксации леса, дендрологии, ботанике, зоологии, конкурсу агитбригад и лесному многоборью в этом году добавится новое направление - лесная пирология. Также впервые юные лесничие представят поделку из природных материалов, отражающую эмблему отряда. В настоящее время участники команды повторяют теоретическую часть и отрабатывают практические навыки: измеряют высоту и диаметр насаждений, осваивают таксационные приборы. Помогают ребятам специалисты местного лесхоза, пишет ИА "Тюменская линия".

"С одной стороны, это хобби для школьников. С другой – неплохой задел, чтобы ребята интересовались лесными профессиями, шли учиться и работать в эту сферу. Это важно, чтобы подрастающее поколение было достойной заменой сегодняшним работникам лесного хозяйства", - прокомментировал главный специалист ишимского межрайонного отдела департамента лесного хозяйства Тюменской области Александр Строкин.