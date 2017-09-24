Тюменцы презентовали "Императорский маршрут" на выставке в Москве

Тюменская область представила туристический проект "императорский маршрут" на 23-ей Международной туристской выставке "Отдых-2017", которая проходила с 19 по 21 сентября в Москве. Презентация стала одним из главных событий столичного форума.

Туристический маршрут включает в себя Москву, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень и Екатеринбург. Это последний путь императора Николая II и его семьи.

Как отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, основная задача федерального маршрута – связать разные регионы в единую цепочку и под одним брендом представить туристу.

По словам исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, уже есть потенциальный спрос на туристический проект. "Люди готовы ехать или лететь на выходные в Тобольск, кто-то может позволить себе 5 дней и посетить Тюмень, Тобольск и доехать до Екатеринбурга, посетить место казни последнего императора. Часть императорского маршрута могут составить и романовские места, хорошо известные в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказала она.

Первыми посетителями нового туристического маршрута в 2018 году станут российские школьники. Как говорит заместитель министра культуры России Алла Манилова, презентации "Императорского маршрута" пройдут и за рубежом - в Австрии и в Германии, пишет "Тюменская область сегодня".