Молодым мамам Тюмени предлагают участие в образовательной программе

Образовательный проект для молодых мам стартует в Тюмени. Семьи с детьми от 1 до 3 лет получат возможность бесплатно заниматься по конспектам, разработанными педагогами, врачами, детскими психологами, в группах, объединенных по территориальному признаку.

Как рассказывают специалисты центра "Дзержинец", одни из организаторов проекта, данная образовательная программа - это уникальная возможность для молодых мам, уставших от ежедневных рутинных дел, отвлечься, познакомиться с единомышленницами, найти новое увлечение, не расставаясь со своим ребенком. Возраст до трех лет выбран не случайно: именно в этот период мама является лучшим педагогом для своего малыша, она знакомит его с окружающим миром, даже не имея специальных знаний.

Программа сформирована таким образом, что все семьи, которые примут участие в проекте, будут распределены по группам в соответствии с районом проживания и возрастом ребенка. Каждую неделю группа будет получать конспекты на разнообразные темы, по которым каждая семья будет заниматься самостоятельно дома, а раз в неделю - в одном из центров-партнеров совершенно бесплатно, пишет "Мегатюмень".

