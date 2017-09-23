"Неделя без турникетов": тюменцы смогут побывать на предприятиях

Профориентационная акция "Неделя без турникетов" пройдет в Тюмени с 16 по 22 октября. Ее цель – повышение престижа рабочих профессий.

Школьники, студенты и их родители смогут познакомиться с рабочими профессиями, востребованными на рынке труда нашего региона, а также узнают много нового и интересного об инструментах поиска работы, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Присоединиться к акции и открыть свои двери для подрастающего поколения могут все предприятия региона. Ребята увидят в деле настоящих профессионалов, познакомятся со спецификой той или иной промышленной отрасли. Возможно, для кого-то из них это станет отправной точкой в профессиональном пути.

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района приглашает присоединиться к ней и работодателей. По вопросам участия в акции можно обратиться по тел. 27-31-18.