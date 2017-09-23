Тюменцы сдали полтонны вторсырья на переработку

Экологическое движение "Зеленый хоровод" и жители Тюмени собрали более 500 килограммов различного сырья для переработки: пластиковых крышек, стекла, батареек.
Как сообщила руководитель движения Юлия Кондинкина, в групповом зачете самыми активными сборщиками крышек оказались ученики школы №69. Им удалось собрать 38,2 килограмма вторсырья. Всего в сборе поучаствовали 17 команд, пишет "Вслyх.ру".
В индивидуальном зачете первым стал Артём Букаров, которому удалось вместе с родными собрать 11,3 килограмма пластиковых крышек.
Крышки отправились на переработку. О предстоящих сборах и правилах разумного и раздельного сбора мусора тюменские экологи рассказывают в своей группе ВКонтакте (https://vk.com/horovod_tmn). Запасаться крышками горожане могут начинать уже сейчас, сбор проводится несколько раз в год.
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