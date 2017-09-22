"Пионер" ждет тюменцев на отборочный тур конкурса патриотической песни

Региональный этап отборочного тура всероссийского конкурса военно-патриотической песни для молодежи "Димитриевская суббота" начнется во дворце детского творчества и спорта "Пионер" 2 октября.

Прием заявок уже начался. Участие в конкурсе могут принять как сольные вокалисты в возрасте от 14 до 30 лет, так и группы в составе от двух и более человек, пишет газета "Тюменская область сегодня".

Награждение будет проводиться в двух возрастных категориях - от 14 до 18 лет и от 18 до 30 лет, в нескольких номинациях: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Вокально-инструментальные ансамбли" с инструментальным сопровождением и "Вокальные ансамбли".

В конкурсе возможно использование "минусовок", и текстов на национальных языках с условием предоставления конкурсному жюри перевода текста песен на русском языке. Каждый исполнитель должен представить на суд жюри две песни патриотической либо военной тематики.

Победителей пригласят для участия в межрегиональном этапе конкурса "Димитриевская суббота", который пройдет в Тобольске 27 и 28 октября.

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку представителю организатора в Тюменский многопрофильный центр по электронной почте tgmc@bk.ru, также заявки принимаются по адресу: 50 лет Октября, 46. Уточнить информацию можно по справочному телефону - 51-79-61.