Экофитнес: тюменцы объединят зарядку с уборкой мусора в парке

В субботу, 23 сентября, тюменские сторонники здорового образа жизни с 12 до 14 часов будут наводить порядок в Затюменском парке.

Перед началом "субботника по-новому" будет проведена жеребьевка, затем клуб "Сити фитнес" проведет для всех участников зажигательную зарядку. После напутственных слов от главы Тюмени Александра Моора команды разойдутся по выбранным территориям зарабатывать экобаллы.

Жюри будет оценивать качество собранного мусора по разработанной схеме, а если команда проявит творческий подход и как-то "брендирует" себя, то получит в копилку дополнительные баллы.

В конце акции победители набравшие большее количество баллов получат дипломы и большие сладкие пироги от Комбината школьного питания, остальным вручат дипломы участника фитнес-субботника, сообщает администрация города.

Организаторы необычной акции – управа Калининского административного округа и департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени организовали и музыку, и питание, чтобы работать было веселее. подкрепиться солдатской кашей можно будет бесплатно,а вот за чай-булки придется заплатить.

Запечатлеть экофитнес взялись ребята из детской телестудии Центра дополнительного образования "Грант".