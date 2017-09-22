Музей-усадьба Колокольниковых приглашает на выставку "Медаль за бой, медаль за труд"

Выставка "Медаль за бой, медаль за труд" открылась в музее-усадьбе Колокольниковых 20 сентября. В рамках проекта "Знаки доблести и славы" здесь впервые представлены два уникальных предмета: орден Славы III степени (боевой) и орден Трудовой Славы III степени, сообщили в пресс-службе музейного комплекса им. И.Я Словцова.

Орден Славы был учрежден в ноябре 1943 года в период ожесточенных боев за Правобережную Украину. Полный кавалер ордена Славы приравнивался к званию Герой Советского Союза. В Тюменской области в разное время проживало 25 полных кавалеров ордена Славы, и каждый из них первым из орденов Славы получал знак отличия III степени.

Орден Славы по своему статусу и цвету ленты почти полностью повторял дореволюционный Георгиевский крест, который имел четыре степени отличия.

Последнее награждение орденом состоялось в 1970г. советских пограничников, отличившихся в бою на советско-китайской границе.

В 1974 году для стимулирования выполнения производственных заданий трудящимися был учрежден орден Трудовой Славы, имевший три степени отличия. Среди награжденных этим орденом - значительное число жителей Тюменской области. В экспозиции представлен орден Трудовой Славы III степени геолога с мировым именем Юрия Георгиевича Эрвье.

Последнее награждение орденом Трудовой Славы состоялось в декабре 1991 года. В Тюменской области полными кавалерами ордена Трудовой Славы стало 10 человек, это рабочие нефтегазового комплекса и труженики села.

Выставка продлится по 15 октября 2017 года в музее-усадьбе Колокольниковых, в торговом зале здания "Торговый дом И.П.Колокольникова. Н-ки" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 20. Контактный телефон: 8 (3452) 46-49-63, 46-27-67.

График работы музея: среда, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30). Четверг с 12:00 до 20:00 (касса до 19:30). Стоимость билета – 30 рублей.