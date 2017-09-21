Лукойл поможет тюменцам организовать Базу героев и показать спектакль по роману Татьяны Толстой

В Тюмени наградили победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл". В 2017 году в номинации "Духовность и культура"грантами отмечены инициативы общественной организации "Страйкбол Урала" и молодежного учреждения "Экспериментальный шекспировский театр".



При поддержке нефтяников в Тюмени будет реализован военно-спортивный семейный проект "База героев". Во главу угла авторы ставят семейные ценности и намерены укреплять взаимоотношения между отцами и сыновьями посредством организации тематических состязаний.



"Экспериментальный шекспировский театр" на средства гранта планирует показать слабовидящим тюменцам инклюзивный аудио-тактильный спектакль "Кысь" по мотива романа Татьяны Толстой.