Лукойл поможет тюменцам организовать Базу героев и показать спектакль по роману Татьяны Толстой

20:00 21 сентября 2017
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В Тюмени наградили победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл". В 2017 году в номинации "Духовность и культура"грантами отмечены инициативы общественной организации "Страйкбол Урала" и молодежного учреждения "Экспериментальный шекспировский театр".
 
При поддержке нефтяников в Тюмени будет реализован военно-спортивный семейный проект "База героев". Во главу угла авторы ставят семейные ценности и намерены укреплять взаимоотношения между отцами и сыновьями посредством организации тематических состязаний.
 
"Экспериментальный шекспировский театр" на средства гранта планирует показать слабовидящим тюменцам инклюзивный аудио-тактильный спектакль "Кысь" по мотива романа Татьяны Толстой.

 

Теги: инклюзивное образование , благотворительность , гранты , социальные проекты , ЛУКОЙЛ , инвалиды
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