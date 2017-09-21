Тюменское концертно-театральное объединение участвует в театральном форуме

Сотрудники трех театров ТКТО едут на уральский форум "Театр: Время перемен", который пройдет в Челябинске с 25 по 29 сентября. Среди участников - руководящий состав, актеры, вокалисты, хореографы, конструкторы кукол, гримеры, художники по костюмам и по свету тюменского и тобольского драматических театров, театра кукол.

"Для нас это прекрасная возможность обменяться опытом с коллегами из других театров, посмотреть, как они работают, - прокомментировал первый заместитель генерального директора тюменского-концертно театрального объединения Сергей Радченко. – В нашей делегации около двадцати человек из трех театров. Такие мероприятия очень важны для получения новой информации о театральном искусстве".

Участников форума ждут профессиональные мастер-классы и семинары, совещания руководителей, а также культурная программа с посещением челябинских театров, таких как Академический театр драмы им. Н.Орлова, театр оперы и балета, театр кукол, Новый художественный театр и другие.

Форум пройдет в рамках программы государственной и общественной поддержки развития театральной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой под патронатом Президента РФ.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.