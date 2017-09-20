"Наполеон Динамит" выступит на полуфинале региональной лиги МС КВН в Тюмени

Команда КВН "Наполеон Динамит", участница высшей лиги МС КВН и "Голосящего КиВиНа-2017", станет специальным гостем полуфинала региональной лиги "ЗАПСИБ" в Тюмени. Зрителям обещают качественный юмор и бурю положительных эмоций.

Команда "Наполен Динамит" стала чемпионом региональной лиги в 2016 году и по итогам XXVIII международного фестиваля команд КВН "КиВиН – 2017" обеспечила себе выход в высшую лигу-2017 и международный музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2017" в Светлогорске.

Напомним, полуфинал региональной лиги "ЗАПСИБ" пройдет во дворце творчества и спорта (Челюскинцев, 46) в субботу, 23 сентября. Начало в 19:00. За путевку в финал будут бороться семь команд из разных городов. По итогам выступлений в финал выйдет четыре команды, к ним также присоединится команда-победительница лиги "Тюмень" (подразделения лиги "ЗАПСИБ").

Билеты на полуфинал можно приобрести во Дворце творчества и спорта "Пионер" по адресу: ул. Челюскинцев, 46, каб. 211, с 10:00 до 19:00. Бронирование доступно на странице Региональной лиги "ЗАПСИБ" в соцсети "ВКонтакте" (bit.ly/maykvntmn).