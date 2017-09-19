Председатель Следственного комитета России провел заседание в Сургуте

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Председатель Следственного комитета России провел Александр Бастрыкин провел сегодня, 20 сентября, в Сургуте оперативное совещание.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники следственных органов Следственного комитета России, входящих в состав Уральского федерального округа.

В рамках совещания, характеризуя состояние преступности в Уральском федеральном округе, Александр Бастрыкин озвучил результаты и статистические показатели следственной работы, акцентировав внимание на недостатках деятельности некоторых следственных управлений Уральского федерального округа, дав их руководителям особые указания об их устранении и активизации работы. Так, в Курганской области отмечен рост числа убийств и покушений на убийство на 19%, а в Свердловской области отмечен рост количества изнасилований на 8%.

Отдельно председатель СКР обратил внимание сотрудников на необходимость повышения качества проводимых доследственных проверок и расследования уголовных дел. При этом необходим постоянный ведомственный контроль, в том числе за соблюдением сроков следствия и возмещением ущерба от преступлений.

В ходе совещания Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений об итогах работы за 7 месяцев 2017 года, а также о ходе расследования резонансных уголовных дел. В том числе руководитель четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СКР о ходе расследования уголовного дела о нападении 19 августа на прохожих в Сургуте. По всем заслушанным уголовным делам Александром Бастрыкиным даны указания о направлении дальнейшего расследования.

В завершение совещания за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Александр Бастрыкин наградил руководителей, следователей и криминалистов из различных следственных управлений Уральского федерального округа. Среди награжденных - тюменцы Михаил Богинский, Сергей Федоров, Денис Михайлов, Ксения Блехер, Екатерина Смирнова, а также руководители СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Анвар Ахмедзянов, СУ по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрей Егоров и другие, сообщает пресс-служба ведомства.