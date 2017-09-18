Минздрав нашел способ воздействия на родителей, отказывающихся от вакцинации детей

Фото Дмитрия Уженцева.

Минздрав России рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в программе "Итоги недели" на НТВ.

Обязать родителей делать прививки детям ведомство не может, поэтому необходимо действовать другими способами. Один из вариантов — изменить условия страхования непривитых россиян.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова:

"Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным".

Важно также бороться с распространением недостоверной информации, уверена министр. В настоящее время Минздрав разрабатывает законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении болезней, в том числе информации о профилактике ВИЧ и кори.

Министр призвала граждан не бояться прививок, так как качество вакцин в России находится на очень высоком уровне:

"Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных, мы первые в мире".

По данным Минздрава, начало эпидемии гриппа в России ожидается в конце осени. В этом году , будет доминировать штамм AH1N1, так называемый "свиной грипп", и вакцинация станет главным оружием в борьбе с его распространением.