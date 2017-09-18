Тюменские студенты прошли практику в детских садах

Студенты тюменского педагогического колледжа прошли летнюю производственную практику на базе 20 детских садов Тюмени, Тюменской и Свердловской области.

Как рассказал член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Валерий Черепанов, в течение двух недель студенты-практиканты планировали и проводили подвижные игры, дидактические игры на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, компонентов речи у детей. По итогам работы формировалась психолого-педагогическая характеристика дошкольника. Как отмечают специалисты, практика эта довольно сложная, но интересная и позволяет студентам хотя бы на короткое время влиться в жизнь детского сада.

Результатом практики стали ценные знания и навыки, отличные оценки от работодателей, приобретенный опыт от очередного этапа практики, масса новых впечатлений для обсуждения с преподавателями и одногруппниками, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".