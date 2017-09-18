Нижнетавдинские школьники поедут на базу Черноморского флота в Севастополе

Школьники Нижнетавдинского района стали победителями по итогам первой пятерки турниров "Команда ДВ" и за свою подкованность в вопросах военной службы получили путевку на базу Черноморского флота в Севастополе, куда отправятся уже этой осенью.

По словам руководителя программы развития системы подготовки граждан к военной службе "Достойный выбор", члена комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области Максима Шереметьева, ребята также показали отличные результаты при сдаче нормативов ГТО и стабильно демонстрируют интересные общественные проекты. Так, руководитель патриотического центра Дмитрий Шибанов много лет занимается воспитанием патриотов, и его кадеты выигрывают как региональные, так и федеральные мероприятия.

Всего по итогам проекта будут выявлены три команды финалистов, которые отправятся в путешествие по местам боевой славы и в действующие воинские части российской армии. Как отметил Максим Шереметьев, проект "Команда ДВ" дает возможность лидерам программы "Достойного выбора" посетить муниципалитеты и оценить как спортивную инфраструктуру, так и открытость местных властей, их готовность к диалогу с НКО.



"По этим вопросам мы уже можем составить свой рейтинг, и не везде он максимальный, к сожалению. В ряде районов нам предложили рассмотреть возможность проведения пятидневных сборов для школьников, они очень востребованы как среди парней, так и среди девушек", - прокомментировал он.



Турниры уже прошли в Тобольском, Ярковском, Уватском, Тюменском, Ишимском, Абатском, Сладковском, Нижнетавдинском и Вагайском районах, пишет ИА "Тюменская линия". Команды по пять человек состязались в спортивно-тактической игре "Арчери таг", проверяли уровень знаний по основам военной службы и сдавали нормы ГТО.