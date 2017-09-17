Песня тюменских авторов прозвучит в сериале "Тобол"

Советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин и известный тюменский бард Сергей Ломакин написали песню "Тобол", которая станет основной музыкальной темой к сериалу "Тобол". Использование песен находится на утверждении Первого канала, где и будет демонстрироваться многосерийный фильм.

Александр Новопашин помогал кинематографистам в подготовке и проведении съемок фильма и сериала "Тобол". "Мы сидели с Алексеем Ивановым на презентации его книги в Москве и рассуждали о фонетическом звучании слова "Тобольск": "тоб-тоб-тоб" - топот конницы, "ск-ск-ск" - это сеча сабель. Понятно, что этимология другая. А когда я писал стихотворение, оно рождалось из этих звуков. Потом я ушел от Тобольска к Тоболу, и родилась песня", - рассказал поэт.

По его словам, песня расскажет о любви и смерти, страданиях и битвах, которые присутствуют в фильме. Основа припева – ангел, воспаривший над Тобольском, пишет ИА "Тюменская линия".

Как рассказал продюсер "Тобола" Олег Урушев, еще одним лейтмотивом к сериалу может стать народная песня "Это наш лодочник": песня про корабельных крыс, которую исполнят лодочники на корабле, плывущем с Фелофеем. Ее исполнил тюменец Алексей Нелюбин.

Олег Урушев пояснил: вероятность того, что данные песни будут в сериале, очень велика.