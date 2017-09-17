Жители Тюменского района включились в глобальную экологическую акцию

Более 700 молодых людей из Тюменского района обязались принять участие во Всемирном движении "Сделаем!". В нескольких муниципалитетах "Столичного" уже прошли акции в рамках Всероссийской уборки. Запланированы экологические субботники, классные часы и другие мероприятия.



Кроме этого, активная молодежь приняла решение расширить инициативу Богандинской средней школы №2 по сбору пластиковой тары и наметила всеобщую акцию "Экосортировка". План мероприятий наплавлен на предприятия и в организации с призывом к участию в движении, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Всемирная акция "Сделаем!" состоится 15 сентября 2018 года. Пока формируется сеть инициативных групп для организации Всемирной уборки. В нее войдут 85 субъектов федерации из 9 округов. В 2017 году пройдет кампания по картографированию очагов скопления мусора. Данные помогут оценить количество и местонахождение несанкционированных свалок, а также необходимые для уборки ресурсы: количество добровольцев, мешков, транспорта.