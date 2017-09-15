Скажи-ка, дядя, ведь недаром: юные тюменцы прочитают "Бородино" на ощупь

МегаФон

В специализированных тюменских учреждениях появились новые объемные книги для слабовидящих детей. Возможность расширить кругозор благодаря многостраничным изданиям появилась у 500 ребят. Такой подарок маленьким жителям города сделала компания "МегаФон".

Книги разработаны с помощью психологов и тифлопедагогов и позволяют слабовидящим детям стимулировать остаточное зрение. В состав комплекта, выпущенного "МегаФоном" и благотворительным фондом "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей", вошли четыре издания: "Наша древняя столица", "Гимн России в детских рисунках", сборник стихов "Бородино" и "Зверинец" Б. Пастернака, а также музыкальное приложение, тематические буклеты и фигурки для игр.

"В нашем фонде имеются книги для детей рельефно-точечного и укрупнённого шрифтов, "говорящие" книги в цифровом формате. Библиотека располагает коллекцией уникальных тактильных рукодельных книжек для маленьких слепых детей, которые, в основном, созданы руками волонтёров. Замечательно, что незрячим читателям помогают и представители бизнеса. Сегодня для работы со слабовидящими детьми компания "МегаФон" передала библиотеке комплект тактильных книг", - говорит директор Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Татьяна Шиманская.

Помимо комплектов книг, ребят ждет игра "Пятнашки" с объемными цифрами, разработанная специально для детей с нарушениями зрения. Автором подарка стал представитель АНО "Белая трость" в Тюменской области, руководитель Лаборатории инклюзивных игровых технологий Тюменского государственного университета Степан Панов.

"Адаптированные книжные издания и игры делают развитие подрастающего поколения более гармоничным и интересным. Важно помнить, что нарушение зрения – это не приговор, а ограниченные возможности порой оказываются безграничными", – отмечает Степан Панов.

"МегаФон" активно реализует благотворительные проекты в Тюменской области. На протяжении 7 лет совместно с Российским Футбольным Союзом оператор проводит отборочные этапы Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Также при поддержке оператора проходили четыре конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Оптимистка".