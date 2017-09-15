Тюменские активисты ОНФ призывают молодежь региона стать участниками конкурса "Не жди перемен! Твори перемены!"

Видео или фоторепортаж включают в себя обозначение проблемы, пути ее решения, действие и конечный результат. Например, команда активистов может навести порядок на спортивной площадке. Съемка должна отразить результат "до" и "после". Длительность ролика – до полутора минут.

Работы принимаются в двух номинациях: "Твори свой мир", которая рассказывает о совершенном добром деле участников, и "#365 возможностей" – для тех, кто постоянно предпринимает действия к тому, чтобы сделать окружающий мир лучше и помочь людям.

После съемок участник должен разместить материал в социальных сетях с хэштегом #неждиперемен, заполнить заявочную форму на официальном сайте "Молодежка ОНФ" и прикрепить к заявке ссылки на конкурсную работу, а также отправить работу на адрес press72@onf.ru

Полученные видеоролики организаторы разместят на официальном канале "Молодежки ОНФ" на YOUTUBE. Они будут доступны для просмотра всем желающим, а жюри примет решение, какие ролики отправятся на итоговое голосование на сайт "Молодежки ОНФ" и в социальные сети. Итоги планируется подводить каждые два месяца. Победители получат призы.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин:

"Думаю, что у Тюменской области есть все шансы стать одним из самых активных регионов в этом конкурсе, ведь у нас так много деятельных и неравнодушных молодых людей. Мы, со своей стороны, готовы оказать помощь тем, кто хочет принять участие, но не располагает необходимыми для этого ресурсами".

Он привел в пример акцию "Мы помним ветеранов профессии", в рамках которой любой желающий может оказать посильную пожилым людям, посвятившим свою жизнь служению одному делу. Сам Пересторонин посещает ветеранов журналистики, их в Тюменской области около 200. Многим из них требуется поддержка – финансовая, в быту или просто живое общение, в том числе с молодым поколением.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.