В Викулово открыли стелу в память о героях-земляках

Открытие стелы в память о земляках, погибших в вооруженных конфликтах в Афганистане, Чечне и Таджикистане, состоялось в селе Викулово Тюменской области.

Участие в митинге приняли глава района Александр Криволапов, председатель совета Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валентин Глушко, воины–интернационалисты, родители погибших солдат, трудовые коллективы и школьники.

Новая стела заняла место в архитектурном ансамбле мемориала Славы. Здесь же установлены памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, гражданской войны, локальных конфликтах, мемориал Пограничной славы, пишет агентство "Тюмeнская линия".

Напомним, всего в вооруженных конфликтах погибли девять молодых викуловчан: по четыре в Афганистане и Чеченской республике, один в Таджикистане. Также в их честь установлены мемориальные доски на школах и каждый год проходят уроки памяти.