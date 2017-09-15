Пациенты с эпилепсией и болевыми синдромами находят спасение в ФЦН Тюмени

Врачи отделения функциональной нейрохирургии №5 Федерального центра нейрохирургии в Тюмени за 8 месяцев 2017 года провели более 500 операций. Здесь оказывают помощь при широком спектре патологий, в том числе при эпилепсии и гидроцефалии, однако большинство пациентов поступает с болевыми синдромами и поражениями периферических нервов.

Как рассказал заведующий отделением, врач-нейрохирург Александр Орлов, помимо жителей Тюменской области помощь в отделении получили пациенты из Свердловской, Курганской, Челябинской области, Югры, Пермского края и других регионов России.

Он отметил, что на базе Федерального центра нейрохирургии впервые на территории России создано отделение функциональной нейрохирургии, основной задачей которого является улучшение качества жизни пациента, попытаться создать для него условия для получения физического, душевного и социального благополучия.

"Часто пациенты попадают к нам уже в тяжелом состоянии, когда другие клиники не могут помочь. Так, в прошлом году мы прооперировали женщину с гидроцефалией из Приморского края. Она обратилась к нам самостоятельно после нескольких проведенных операций в Перми, которые оказались безрезультатными, поступила к нам на носилках, не разговаривала и не ела, весила меньше 40 килограмм. Сейчас ее не узнать, выглядит обычным человеком, воспитывает двоих детей", - рассказал врач.

Запомнилась специалистам отделения и 30-летняя пациентка из Воркуты, которая 12 лет страдала от приступов эпилепсии и нашла свое спасение в Тюмени. Врачи ФЦН провели уникальную высокотехнологичную операцию, ставшую для женщины последним шансом на выздоровление.