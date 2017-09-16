Почти 2,5 тысячи подростков благоустраивали Тюменский район этим летом

14:33 16 сентября 2017
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susanin.news

Этим летом в Тюменском районе было организовано 5 трудовых смен, трудоустроено 2472 подростка. Эти цифры прозвучали на прошедшем на днях совещании глав муниципалитетов Тюменского района.

В отрядах глав во время каникул работали 840 человек, на предприятиях внебюджетной сферы – 511, в учреждениях образования – 876, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

Отметим, что временное трудоустройство несовершеннолетних в Тюменском районе происходит в течение всего года, не только в летом. По статистике, которую ведет муниципалитет, только в 2017 году в районе работали около трех тысяч детей, из них почти 400 – весной и зимой.

Теги: трудовое лето , Тюменский район
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