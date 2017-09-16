Более 9 тысяч тюменских школьников прошли летом профориентацию

Участниками профориентационной акции, проходившей в Тюменской области этим летом, стали более 9 тысяч школьников. Дети и подростки, отдыхающие в пришкольных и загородных лагерях, на летних оздоровительных площадках, провели каникулы с пользой для себя и общества, рассказали в пресс-службе губернатора.

Акция "Летний лагерь — территория профориентации" ежегодно проводится под эгидой департамента труда и занятости населения области в тесном сотрудничестве с организациями службы занятости, сферы образования, молодежной политики, спорта и социальной защиты.

Ребята приняли участие во встречах, тренинговых занятиях, профессиональных пробах, деловых профориентационных играх, конкурсах рисунков, викторинах, экскурсиях на предприятия, посещали киноклубы, центр профессиональной ориентации города Тюмени. Все эти мероприятия помогли ребятам получить представление о мире профессий, первичные практические умения, которые в будущем могут оказать большое влияние на их профессиональное самоопределение.