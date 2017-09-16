Тюменские политики и спортсмены станут наставниками для трудных детей

В конце сентября в Тюмени состоится знакомство трудных детей со своими наставниками в рамках проекта "Шанс". В их числе - политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители молодежных сообществ, пишет "Мегaтюмень".

На протяжении месяца наставники посещали образовательные курсы под руководством педагога-психолога, психолога-консультанта, Члена Российской ассоциации арт-терапевтов Елены Чекановой. Ее авторская программа для эффективного наставничества включала в себя элементы педагогики, теории и методики воспитания, возрастной психологии, психологии развития и многих других дисциплин.

Знакомство детей с наставниками — важнейший этап. Первая встреча должна показать участникам программы, что их старшие друзья поддержат их новые умения. Для этого ребенку необходимо определить, в каком направлении он хочет развиваться. Игра на знакомство — это микс спортивных заданий с тренинговыми, а также заданий на командообразование, когда люди должны договориться без слов. Такой формат выбран для того, чтобы помочь участникам стать ближе друг к другу и убрать стеснение от первой встречи.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. Он направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. Каждый из ребят получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества. Наставник показывают ребенку позитивный путь собственной реализации. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу наставников и просто проводят время вместе.

Встреча состоятся 23 и 24 сентября в тренировочном центре "Свой зал" (ул. Осипенко, 81), начало в 13:00.