Московский психолог Роберт Туйкин проведет бесплатный семинар в Тюмени

Известный московский психолог-консультант Роберт Туйкин проведет в Тюмени бесплатный семинар для родителей и педагогов, посвященный безопасности детей в современном мире.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" организатор мероприятия Ирина Никулина, Роберт Туйкин – психолог-консультант в области детско-родительских отношений с опытом работы более 20 лет. В прошлом он возглавлял спасательные операции, являлся сотрудником "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского".

"На семинаре Роберт Туйкин расскажет о своей деятельности в области детско-родительских отношений и поделится авторскими наработками. Мы узнаем, для чего современным детям необходимо учиться базовым навыкам "повседневного выживания", почему бессмысленно избегать "опасных" ситуаций и почему картинки и плакаты про безопасность не работают", - рассказала Ирина Никулина.

Продолжением темы станет трехдневный тренинг для ребят, посвященный вопросам безопасного поведения в городе. Проходить он будет с 20 по 22 сентября. Поучаствовать могут ребята в возрасте от 5 до 12 лет.

Более подробная информация и регистрация в официальной группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте" и по телефону: 8 (908) 869-41-47.