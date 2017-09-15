В Тюмень пришло кратковременное потепление

09:15 15 сентября 2017
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bigpicture.ru

Предстоящие выходные дни в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут достаточно теплыми. Однако уже на следующей неделе температура вновь пойдет на спад и вернутся дожди.

Сегодня, 15 сентября, воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, день будет солнечным, без осадков.  Такая же погода сохранится в субботу. В воскресенье утром ожидается небольшой дождь, днем будет пасмурно, температура воздуха составит плюс 18 градусов.

В начале следующей недели в Тюмень вернется ненастье.   

Теги: прогноз погоды
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