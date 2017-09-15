В субботу тюменок ждут в медицинских кабинетах

16 сентября с 9 до 15 часов во всех муниципальных поликлиниках Тюмени, а также в ГБУЗ ТО "ОКБ №2" пройдет акция "Доктор с Вами". Третья по счету акция в этот раз посвящена женскому здоровью.

В поликлиниках будут ждать в первую очередь тех представительниц прекрасного пола, которые в силу своей занятости не могут посещать медицинские учреждения в будни.

В этот день будут работать смотровые кабинеты. У пациенток возьмут мазок на микрофлору, проведут цитологическое исследование на раннее выявление онкологических заболеваний, кольпоскопию по показаниям, УЗИ органов малого таза по показаниям, а также маммографию. По результатам обследования можно будет проконсультироваться у врача акушера-гинеколога высшей категории.

Еще через неделю, 23 сентября, в поликлиниках пройдет акция, посвященная мужскому здоровью.

Напомним, для участия не нужна предварительная запись, пациенты, больнице "Водников" могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8, сообщили в департаменте здравоохранения администрации Тюмени.