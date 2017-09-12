Родители трехлетней Анечки из Ишима просят помощи в покупке дорогого лекарства

У трехлетней Анечки из Тюменской области острый лимфобластый лейкоз. Такой диагноз врачи поставили, когда ребенку было около полутора лет. Все это время семья девочки мужественно борется за ее жизнь. Проведено несколько курсов лечения.

Сейчас Анечка проходит очередной курс лечения, после этого будет пересадка костного мозга - донор для девочки уже найден.

Однако чтобы избежать опасной инфекции, ребенку нужен дорогостоящий противогрибковый препарат Кансидас, 10 флаконов стоят 145 670 рублей, а денег у семьи уже не осталось.

"Я очень прошу вас помочь его купить. Те деньги, что для нас собрали земляки, расходуются на аренду жилья в Петербурге, другие текущие расходы. Зарплаты нашего папы на приобретение такого дорого лекарства не хватает, - пишет мама Ани Светлана Коровина. - Помогите чем можете! И тогда наше Солнышко снова засияет, наша девочка будет веселиться и танцевать, это ее любимое занятие. Ведь дети должны жить, радовать и радоваться!"

Все подробности о лечении ребенка, реквизиты и отчет о поступлениях можно посмотреть на сайте Петербургского благотворительного фонда AdVita.