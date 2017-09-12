Спинальное отделение ФЦН Тюмени развивает онкологическое направление

Около 1070 операций провели с начала 2017 года врачи нейрохирургического отделения №3 (спинального) Федерального центра нейрохирургии Тюмени. Здесь оказывают помощь пациентам, страдающим онкологией позвоночного столба и спинного мозга.

По словам исполняющего обязанности заведующего отделением, врача-нейрохирурга Давида Набиева, география пациентов обширна – от Крыма до Владивостока, но большую часть из них составляют жители Уральского федерального округа.

"Недавно у нас проходила лечение 33-летняя женщина из Челябинской области с большой опухолью шейного отдела. Нам удалось ее успешно прооперировать. Около двух недель назад она отправилась домой, через несколько месяцев мы встретимся, чтобы оценить состояние", - рассказал он.

Чаще всего врачам нейрохирургического отделения №3 приходится сталкиваться с дегенеративной дистрофической болезнью позвоночника и ее осложнениями. Кроме того, отделение развивает онкологическое направление, поскольку эта помощь становится необходимой все большему числу пациентов.

В своей практике врачи используют только самое современное оборудование, которое позволяет повысить точность всех действий и повышает шансы пациента вернуться к полноценной жизни в более ранние сроки. К примеру, ни одна стабилизирующая операция на позвоночнике не проводится без использования интраоперационной компьютерной томографии, нейронавигации, нейрофизиологического контроля.