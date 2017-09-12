Блогеры посетили Тюменский театр кукол

Группа блогеров международного проекта "Культурица" посетила Тюменский театр кукол 10 сентября. Гостям показали спектакль "Африкана-на-на" и провели экскурсию по закулисью.

Встреча с актерами прошла очень тепло, эмоционально, интересно и невероятно насыщенно. На сцене блогеры попробовали себя в роли кукловодов. Они взяли в руки тростевые куклы из спектакля "Конёк-горбунок", получили мастер-класс от заслуженной артистки РФ Зинаиды Береговой и разыграли сценку из сказки, которая получилась очень забавной.

"Мне было очень интересно встретиться с актерами театра кукол, так как обычных актеров ты можешь увидеть на экране или на сцене, а здесь все спрятаны, и самому приходится фантазировать, как выглядит тот или иной человек, - рассказала тюменский блогер Светлана Захарова. – Все актеры очень красивые, даже немного обидно, что их никто не видит. На экскурсии узнала много интересного об истории театра, репертуаре предстоящего осеннего сезона. Теперь хочу вернуться сюда на один из спектаклей со своим маленьким сыном".

Напомним, проект "Культурица" объединяет блогеров из России и четырех стран СНГ. Это блог-квест, в котором участники выполняют разные задания, посещают культурные места, делятся своими впечатлениями с подписчиками. Проект направлен на популяризацию международных отношений и привлечения туристов.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.