В Тюменском театре кукол состоялась премьера спектакля "Золотой петушок"

Премьера спектакля "Золотой петушок" по мотивам одноименной сказки Александра Сергеевича Пушкина с успехом прошла в Тюменском театре кукол 9 сентября. Веселые и озорные скоморохи с шутками-прибаутками веселили юных зрителей своими потешками. Выступая в роли рассказчиков, поведали сказ о Царе Дадоне, не сдержавшем свое слово, и о прекрасной Шамаханской Царице, сгубившей его.

Директор театра кукол Василий Пустыльников отмечает:

"Спектакль был выбран не случайно. Премьера совпала с началом учебного года, а сказка "Золотой петушок" входит в школьную программу. И многие школы придут к нам с учениками на его просмотр. Дети совсем перестали читать, а по нашему опыту можно сказать, что многим будет интересно увидеть сказку на сцене".

Постановочная группа премьерного спектакля - из Нижнего Новгорода. Режиссер спектакля - Елена Османова, актриса нижнегородского театра, преподаватель театрального института, опытный мастер. Актеры получили большой опыт в работе под ее руководством.

"Мы стараемся посещать театр кукол каждый сезон. Сын очень любит такие спектакли, смеется во весь голос. Билеты на "Золотой петушок" мы выиграли, когда были на открытии театральных касс, чему очень рады. Спектакль очень интересный!" – отметила гостья мероприятия Анастасия Воронкова.

Спектакль вошел в репертуар нового сезона. Ближайшие два месяца все постановки расписаны, билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.