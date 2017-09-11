В ялуторовском музее открылась выставка старинных утюгов

В ялуторовском краеведческом музее открылась выставка "Горячие истории утюга". В экспозиции представлена коллекция утюгов конца XIX – первой половины XX веков из фондов музея, сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители увидят предков утюга – каток и рубель, разные по размеру и весу цельнолитые утюги, духовые угольные утюги с трубой и без неё и чугунные подставки под утюг. Экспозиция будет работать до 31 октября.

В старину наличие утюга в доме считалось символом достатка и благополучия его хозяев. Наши прабабушки использовали для разглаживания сухой ткани после стирки – каток и рубель. На каток, деревянный круглый валик, наматывали ткань, а затем катали по твердой поверхности рубелем.

Позже, в XVIII веке, на литейных заводах стали выпускать цельнолитые утюги, которые были металлические, чаще чугунные. Их нагревали на печи и открытом огне. Утюг нужно было нагреть так, чтобы он не прожег ткань.

Потом появились духовые угольные утюги из чугуна. Внутри они имели пространство, которое заполнялось горячими углями, а сверху закрывались откидывающейся крышкой.