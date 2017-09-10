Подросткам напомнят о вреде алкоголя

Профилактические мероприятия "Похититель рассудка" пройдут с 11 по 15 сентября в учреждениях спорта и молодежной политики Тюмени. Организаторами выступят специалисты отдела общей профилактики центра "Дзержинец", пишет "Мегатюмень".

Школьники с помощью "мозгового штурма" будут искать причины отказа от употребления алкоголя, примут участие в упражнении "Спорные утверждения", им предлагается просмотр видеоролика "Береги себя" и мини-лекция "Алкоголь мифы и реальность".

Основная мысль, которую специалисты Дзержинца хотят донести детям такова: "Если ты любишь жить интересно и осмысленно, мечтаешь о здоровой семье, дорожишь друзьями, гордишься своими успехами, то не уничтожай себя алкоголем!"