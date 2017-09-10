Тюменские школьники поучаствуют в химическом турнире

Областной этап четвертого межрегионального химического турнира для школьников пройдет в Тобольске 7 октября. Местом проведения мероприятия станет школа № 16 имени В.П. Неймышева (10 микрорайон, № 53).

Химический турнир - это командное соревнование, в ходе которого участникам предлагается ряд нестандартных задач. Так, в прошлом году ребятам предлагали установить подлинность старинной статуи химическим путём или предложить последовательность реакций, которая меняет цвет в колбе в порядке цветов радуги.

Для участия нужно собрать команду от 4 до 6 человек. Это могут быть как ученики одной школы, так и сборные коллективы.

Заявку необходимо направить до 25 сентября по адресу: togirro-dar@mail.ru с пометкой "Заявка на химический турнир", сообщает областнгой департьамент образования и науки.