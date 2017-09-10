В Тюмени появятся новые парковки и тротуары

13 км тротуаров построят в этом году в Тюмени. Кроме того, у некоторых школ будут оборудованы парковки для посадки и высадки школьников.

Строительные работы везде идут по одним правилам: с минимальными неудобствами и обеспечением максимальной безопасности для пешеходов и автомобилистов. На ремонтируемых участках выставляют ограждения. По таким тротуарам можно будет без проблем подойти к остановкам, к светофорам и входам в школы, детские сады, сообщает пресс-служба городской администрации.

Преображаются и территории, отдаленные от центра города. Так, в Ленинском административном округе на улице Юбилейной сделали небольшой мостик через овраг, установили ограждения, что значительно облегчит жизнь пешеходов.

Еще одна уютная прогулочная зона сделана на улице Кулибина. Тротуар длинной 1 321 метр проложен в сформированной жилой застройке и проходит вдоль дороги рядом с частным сектором.

Также сделаны тротуары по улице Журавлиной (от ул. Новокузнецкой до ул. Малышева), возле дома №12 по улице Севастопольской, по улице Черняховского (район Гилёвской рощи), по улице Рижской, проезду Геологоразведчиков, 12, 15; по ул. Котовского (от ул. Одесской до дома № 42 по ул. Пржевальского).