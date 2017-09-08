Тюмень за день: 8 сентября

В Тюмень пришла международная сеть пиццерий "Папа Джонс"

Международная франчайзинговая сеть пиццерий "Папа Джонс" сообщает об открытии двух пиццерий в сентябре в Тюмени. Первая открывает сегодня, 8 сентября, на улице Валерии Гнаровской, 4к. 2. На площади 34 квадратных метра располагается 9 столов с возможностью посадки 36 человек одновременно. До 14 сентября включительно здесь с 50% скидкой можно купить любую пиццу.

Погода на выходные в Тюмени: дожди и до +8 градусов

Сегодня, 8 сентября, виртуальные синоптики обещают тюменцам до 10 градусов тепла, день пройдет без осадков. В ближайшие выходные станет еще холоднее.

День трезвости: в Тюмени приостановят продажу алкоголя

В связи с проведением 9 сентября массовых мероприятий, посвященных VI областному празднику трезвости, розничная торговля алкоголя в Тюмени будет запрещена. Продажа спиртных напитков возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.

Топ мероприятий для тюменцев на выходные: фестиваль грибов, ночь в лаборатории и ярмарка абонементов

Выходные вновь порадуют тюменцев разнообразием культурной программы. Тут и шикарные скидки от Филармонии, и многочисленные концерты со спектаклями, и даже Фестиваль китайского языка и культуры с грибным фестивалем. Найдется чем заняться и детям, и любителям спорта, и предпочитающим науку. Топ мероприятий представляет проект "Афиша Тюмень".

Константин Хабенский приедет в Тюмень на "Алябьевскую осень"

Известный российский актер Константин Хабенский представит совместный проект с Юрием Башметом "Не покидай свою планету", который откроет музыкальный фестиваль "Алябьевская осень" 6 октября в Тюменской филармонии.