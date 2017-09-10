 В Тюмени пройдет сбор пластиковых крышек

10:13 10 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
penza-n.ru
| Фото: penza-n.ru

Акция, призывающая людей обратить внимание на сортировку и вторичное использование отходов, пройдет в Тюмени 16 сентября, пишет "Тюменская область сегодня".

С 12:00 до 17:00 на площадке эко-мастерской "Руки" по адресу: ул. Московский тракт, 133 пройдет сбор крышек. Впоследствии они будут сданы на переработку, а полученные деньги потратят на покупку семян деревьев для проекта "Деревья городу".

Акция проводится уже в шестой раз. Предыдущий сбор состоялся в мае, где тюменцы общими усилиями собрали 746 килограммов крышек. По словам организаторов, каждые 8 кг равны одному новому посаженному дереву.  

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017