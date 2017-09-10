В Тюмени пройдет сбор пластиковых крышек

Акция, призывающая людей обратить внимание на сортировку и вторичное использование отходов, пройдет в Тюмени 16 сентября, пишет "Тюменская область сегодня".

С 12:00 до 17:00 на площадке эко-мастерской "Руки" по адресу: ул. Московский тракт, 133 пройдет сбор крышек. Впоследствии они будут сданы на переработку, а полученные деньги потратят на покупку семян деревьев для проекта "Деревья городу".

Акция проводится уже в шестой раз. Предыдущий сбор состоялся в мае, где тюменцы общими усилиями собрали 746 килограммов крышек. По словам организаторов, каждые 8 кг равны одному новому посаженному дереву.