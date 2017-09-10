Кардиохирурги ОКБ№1 провели уникальную операцию

Уникальные операции на сердце проводят в тюменской областной клинической больнице №1. Одну из них - аугментацию аортального клапана - провел заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ №1, главный кардиохирург Тюменской области Кирилл Горбатиков.

Ребенку "отремонтировали" аортальный клапан сердца, играющий существенную роль в кровообращении. При этом не требуется его замена на искусственный, а собственный клапан бесспорно лучше.

Операция аугментации сложна в техническом исполнении, особенно у детей. Все зависит от мастерства и видения хирургом будущего результата работы в 3D проекции. Всего по стране проведено не более двадцати подобных операций, три из которых именно в тюменской больнице. Последняя операция, у четырехлетнего мальчика, стала четвертой в ОКБ №1. Она прошла успешно и малыш уже чувствует себя хорошо.

В результате такой операции ребенок сможет нормально развиваться, как и все его сверстники, ему не придется несколько раз в течение жизни менять искусственный клапан на новый, по размеру. Важно и то, что пациент избавляется от необходимости пожизненного приема препаратов разжижающих кровь, имеющих много побочных эффектов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.