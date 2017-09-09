Тюменкам, находящимся в декрете, помогают получить профобразование

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района приглашает тюменок, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, воспользоваться государственной услугой по профессиональному обучению.

Перечень учебных программ участницам профобразования подбирается индивидуально, на основании предоставленных документов (в зависимости от должности и образования).

Чтобы получить знания, женщинам необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения по месту жительства и предоставить необходимые документы: заявление о направлении на профессиональное обучение по форме Центра занятости населения, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и копию документа, подтверждающую декретный отпуск.

После регистрации необходимо обратиться в отдел профессионального обучения, где специалисты предоставят полную информацию о предлагаемых к обучению специальностях, а также сроках обучения, сообщает "Мегaтюмень".