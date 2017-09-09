В Тюмени пройдет бесплатный семинар по детским психоневрозам

Психолог Владимир Плетников выступит ведущим бесплатного семинара для родителей, посвященного вопросам психосоматических заболеваний и психоневрозов у детей. Мероприятие пройдет в тюменском центре "Дзержинец" 29 сентября в 18 часов.

Владимир Плетников, обладающий солидным опытом работы в коммерческих и научных организациях города и области, практикует два психотерапевтических подхода: гештальт-терапию и телесноориентированную психотерапию.

"Современные родители часто сталкиваются с ситуацией, когда та или иная болезнь ребенка — простуды, кишечные расстройства, аллергии и так далее – возвращаются к нему снова и снова, что бы они ни делали, чем бы ни лечили. И вот уже задействованы все ресурсы, найдены лучшие врачи, а облегчение не наступает. Нервное напряжение накапливается и со временем начинает выходить наружу через самые разные болезни и проблемы тела", - отмечает психолог.

Организаторы обещают познакомить на встрече каждого заинтересованного взрослого с основными формами психосоматических заболеваний и их проявлениями в поведении ребенка и подростка, а также рассказать о приемах профилактики психосоматических расстройств.

Семинар пройдет по адресу: ул. Ямская, 96. Справки и запись по телефонам: 390-144 (психологическая служба МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец"); 8-982-911-18-95 (Владимир Валерьевич Плетников, ведущий семинара).