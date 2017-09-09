Тюменские библиотекари учатся игровым техникам

Тюменские библиотекари принимают участие в ХVI форуме публичных библиотек России "Библиокараван – 2017", который проходит в Ханты-Мансийске. Главной темой мероприятия стало применение игровых техник и библиотерапии.

Как отмечает директор окружного департамента культуры Надежда Казначеева, за 15 лет работы форума, он успешно зарекомендовал себя, выступая площадкой для объединения и сближения российских библиотек и распространения их передового опыта.

Кроме того, добавим, что Ханты-Мансийский округ принимает форум уже во второй раз, прошлый состоялся в 2005 году, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".