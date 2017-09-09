Уральцы соберутся поиграть в солдатиков в Тюмени

Любители настольной игры SAGA из Челябинска и Свердловска примут участие в чемпионате Урала по игре в солдатиков, который пройдет в Тюмени 23 сентября, пишет "Вслyх.ру".

SAGA – настольная игра с большим выбором армий разных народов. Игроки самостоятельно раскрашивают миниатюры воинов.

Как рассказал организатор турнира Артем Янков, на создание стандартной армии уходит около месяца работы. За день не спеша удается раскрасить около 4-6 моделей.

"Людей привлекает историческая основа игры, низкий порог входа (около 1,5 тыс. рублей на целую армию, что несравнимо с тем же Warhammer), а также понятные и простые правила. Здесь нет сильных и слабых юнитов, все зависит от умения полководца", - отметил он.

Турнир стартует в пабе Hobbit Hall (Николая Федорова, 9) в 13:00. Вход для зрителей и болельщиков свободный, для участников – организационный сбор 400 рублей. Кроме того, каждую субботу фанаты SAGA собираются поиграть в клубе "Марсово поле" в Тюмени (Орловская,35, к2). Подробности – в группе клуба ВКонтакте.