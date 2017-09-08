Грибной фестиваль пройдет в Ялуторовске в эту субботу

Ялуторовск приглашает гостей на первый фестиваль "Грибной бум", который пройдет завтра, 9 сентября на Сретенской площади, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Кульминацией фестиваля станет приготовление жареной картошки с грибами по-ялуторовски на трёхметровой сковороде. Приготовленное блюдо смогут попробовать все желающие.

В 14 часов всех гостей будут встречать Царь Рыжик и Князь Мухомор. Ребятишки смогут порезвиться на детских площадках с играми и забавами, более взрослые гости праздника могут пройтись по выставке-ярмарке. Тематические мастер-классы, фотозоны, дегустация грибных блюд, веселая музыка и, конечно же, хорошее настроение ждут всех пришедших на праздник.

Цена билета на праздничную программу в Ялуторовский острог для взрослого 200 рублей, детский билет — 100 рублей.