Погода на выходные в Тюмени: дожди и до +8 градусов

09:15 08 сентября 2017
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mtdata.ru

Сегодня, 8 сентября, виртуальные синоптики обещают тюменцам до 10 градусов тепла, день пройдет без осадков. В ближайшие выходные станет еще холоднее.

В субботу максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, в течение дня пройдет дождь. В воскресенье, 10 сентября, погода существенно не изменится.

В понедельник столбик термометра, по предварительному прогнозу, и вовсе не поднимется выше 4 градусов тепла, дожди не прекратятся.

Теги: прогноз погоды
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