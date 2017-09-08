Погода на выходные в Тюмени: дожди и до +8 градусов

Сегодня, 8 сентября, виртуальные синоптики обещают тюменцам до 10 градусов тепла, день пройдет без осадков. В ближайшие выходные станет еще холоднее.
В субботу максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, в течение дня пройдет дождь. В воскресенье, 10 сентября, погода существенно не изменится.
В понедельник столбик термометра, по предварительному прогнозу, и вовсе не поднимется выше 4 градусов тепла, дожди не прекратятся.
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